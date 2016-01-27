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Можно ли спросить начальника, чем он занят?
Этика
Можно ли спросить начальника, чем он занят?The Village узнал, стоит ли поинтересоваться у шефа о его делах на работе, если у вас есть сомнения в его эффективности
14
Можно ли спросить начальника, чем он занят?
Этика

Можно ли спросить начальника, чем он занят? The Village узнал, стоит ли поинтересоваться у шефа о его делах на работе, если у вас есть сомнения в его эффективности