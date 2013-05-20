вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Weekend

Чем заняться в Петербурге вечером 20 июля

The Village собирает интересные концерты, лекции и другие городские мероприятия

0
Weekend

Чем заняться в Петербурге вечером 20 июля The Village собирает интересные концерты, лекции и другие городские мероприятия

Urban Culture Fest, закрытие Open Look и выставка Павла Пепперштейна
Выходные в городе

Urban Culture Fest, закрытие Open Look и выставка Павла ПепперштейнаСамые интересные городские события в пятницу, субботу и воскресенье

Выходные в городе

Urban Culture Fest, закрытие Open Look и выставка Павла Пепперштейна Самые интересные городские события в пятницу, субботу и воскресенье

События

В июле в пространстве «Бездельники» пройдет театральный фестиваль «Летний театр»

Выступят труппы из театра «Практика», Театра на Таганке, Центра имени Всеволода Мейерхольда, «Театра.doc», «Театра post» и «Этюд-театра»

0
События

В июле в пространстве «Бездельники» пройдет театральный фестиваль «Летний театр» Выступят труппы из театра «Практика», Театра на Таганке, Центра имени Всеволода Мейерхольда, «Театра.doc», «Театра post» и «Этюд-театра»

Новое место

На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»

Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех

0
Новое место

На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники» Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех

Иллюзия деятельности: Как изобличить лентяя на работе
Облако знаний
Иллюзия деятельности: Как изобличить лентяя на работеИной раз кажется, что специалист, которого вы наняли, завален работой, а на деле он просто гуляет по интернету. H&F узнал, какими методами пользуются ленивые сотрудники.
1
Иллюзия деятельности: Как изобличить лентяя на работе
Облако знаний

Иллюзия деятельности: Как изобличить лентяя на работе Иной раз кажется, что специалист, которого вы наняли, завален работой, а на деле он просто гуляет по интернету. H&F узнал, какими методами пользуются ленивые сотрудники.