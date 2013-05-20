Weekend
Чем заняться в Петербурге вечером 20 июля
The Village собирает интересные концерты, лекции и другие городские мероприятия
Weekend
Чем заняться в Петербурге вечером 20 июля The Village собирает интересные концерты, лекции и другие городские мероприятия
Выходные в городе
Urban Culture Fest, закрытие Open Look и выставка Павла ПепперштейнаСамые интересные городские события в пятницу, субботу и воскресенье
Выходные в городе
Urban Culture Fest, закрытие Open Look и выставка Павла Пепперштейна Самые интересные городские события в пятницу, субботу и воскресенье
События
В июле в пространстве «Бездельники» пройдет театральный фестиваль «Летний театр»
Выступят труппы из театра «Практика», Театра на Таганке, Центра имени Всеволода Мейерхольда, «Театра.doc», «Театра post» и «Этюд-театра»
События
В июле в пространстве «Бездельники» пройдет театральный фестиваль «Летний театр» Выступят труппы из театра «Практика», Театра на Таганке, Центра имени Всеволода Мейерхольда, «Театра.doc», «Театра post» и «Этюд-театра»
Новое место
На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»
Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех
Новое место
На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники» Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех
Облако знаний
Иллюзия деятельности: Как изобличить лентяя на работеИной раз кажется, что специалист, которого вы наняли, завален работой, а на деле он просто гуляет по интернету. H&F узнал, какими методами пользуются ленивые сотрудники.
Облако знаний