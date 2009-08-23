Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.