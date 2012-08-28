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Рестораны
Планы на осень (Часть 1): Бары и кафе
Веганское бистро, бар при «Доме кино», техно-лапшичная и американская кондитерская — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
Рестораны
Планы на осень (Часть 1): Бары и кафе
Веганское бистро, бар при «Доме кино», техно-лапшичная и американская кондитерская — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
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