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«You're an ass, Mr. mayor» на обложке Daily News

Американская газета Daily News вышла на тропу войны с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио

«You're an ass, Mr. mayor» на обложке Daily News
Американская газета Daily News вышла на тропу войны с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио

С кем живут мировые мэры
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
С кем живут мировые мэры

С кем живут мировые мэры
Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.

Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк
Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, защитнику прав нацменов, поклоннику Че и мужу бывшей лесбиянки.
Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк

Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк
The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, защитнику прав нацменов, поклоннику Че и мужу бывшей лесбиянки.

В Нью-Йорке выбрали нового мэра

Новым мэром Нью-Йорка стал 52-летний адвокат Билл де Блазио.

В Нью-Йорке выбрали нового мэра
Новым мэром Нью-Йорка стал 52-летний адвокат Билл де Блазио.