Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, защитнику прав нацменов, поклоннику Че и мужу бывшей лесбиянки.