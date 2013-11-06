«You're an ass, Mr. mayor» на обложке Daily News
Американская газета Daily News вышла на тропу войны с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио
«You're an ass, Mr. mayor» на обложке Daily News Американская газета Daily News вышла на тропу войны с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, защитнику прав нацменов, поклоннику Че и мужу бывшей лесбиянки.