Ресторан F11 на 18-м этаже отеля «Азимут», My Asiatique на Пяти углах и зимние домики-веранды в баре «Небо и вино»
Ресторан F11 на 18-м этаже отеля «Азимут», My Asiatique на Пяти углах и зимние домики-веранды в баре «Небо и вино»
Лапшичная Ultramen, поп-ап-кафе от школы «СВЧ», рюмочная «Свобода» И еще четыре новых проекта
Лапшичная Ultramen, поп-ап-кафе от школы «СВЧ», рюмочная «Свобода» И еще четыре новых проекта
AEffect на Петроградской стороне, поп-ап-кафе от Sibaristica и донер-будка Yardy А также новые террасы и гастрономические новости
AEffect на Петроградской стороне, поп-ап-кафе от Sibaristica и донер-будка Yardy А также новые террасы и гастрономические новости
Bio My Bio, All Seasons и другие доставки этой недели Карантин — не повод голодать или весь день проводить у плиты