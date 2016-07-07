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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Простая просьба» и «Мария до Каллас»
«Простая просьба» и «Мария до Каллас» Алиса Таёжная — о новинках кинопроката
«Простая просьба» и «Мария до Каллас»

«Простая просьба» и «Мария до Каллас»
Алиса Таёжная — о новинках кинопроката

«До встречи с тобой», «Гений», «В тихом омуте»
«До встречи с тобой», «Гений», «В тихом омуте» Алиса Таёжная — о новом Брюно Дюмоне, байопике великого литредактора с Колином Фёртом и Джудом Лоу и других киноновинках
«До встречи с тобой», «Гений», «В тихом омуте»

«До встречи с тобой», «Гений», «В тихом омуте»
Алиса Таёжная — о новом Брюно Дюмоне, байопике великого литредактора с Колином Фёртом и Джудом Лоу и других киноновинках