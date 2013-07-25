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Внешний вид (Киев): Тамара Бабакова, редактор в медиахолдинге UMH group
Внешний вид (Киев): Тамара Бабакова, редактор в медиахолдинге UMH group Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Тамара Бабакова, редактор в медиахолдинге UMH group

Внешний вид (Киев): Тамара Бабакова, редактор в медиахолдинге UMH group
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.