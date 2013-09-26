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Личный опыт: Как превратить велосипед в кофейню на колесах
Личный опыт: Как превратить велосипед в кофейню на колесах Богдан Чабан открыл первую велокофейню в Донецке, чтобы приучить горожан пить настоящий эспрессо и капучино, а не пиво. The Village узнал, как она работает.
Личный опыт: Как превратить велосипед в кофейню на колесах

Личный опыт: Как превратить велосипед в кофейню на колесах
Богдан Чабан открыл первую велокофейню в Донецке, чтобы приучить горожан пить настоящий эспрессо и капучино, а не пиво. The Village узнал, как она работает.