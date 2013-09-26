16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Личный опыт
Личный опыт: Как превратить велосипед в кофейню на колесах
Богдан Чабан открыл первую велокофейню в Донецке, чтобы приучить горожан пить настоящий эспрессо и капучино, а не пиво. The Village узнал, как она работает.
Личный опыт
Личный опыт: Как превратить велосипед в кофейню на колесах
Богдан Чабан открыл первую велокофейню в Донецке, чтобы приучить горожан пить настоящий эспрессо и капучино, а не пиво. The Village узнал, как она работает.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться