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Открытие Нового музея, балет в Мариинском и медиапортал Русского музея
Выходные в Петербурге
Открытие Нового музея, балет в Мариинском и медиапортал Русского музея21 идея, как провести ближайшие дни
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Открытие Нового музея, балет в Мариинском и медиапортал Русского музея
Выходные в Петербурге

Открытие Нового музея, балет в Мариинском и медиапортал Русского музея 21 идея, как провести ближайшие дни

Новости

Открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» отложили на два часа из-за анонимных угроз

Анонимы сообщили о минировании петербургского отеля Sokos. Помещения проверили сотрудники экстренных служб

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Новости

Открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» отложили на два часа из-за анонимных угроз Анонимы сообщили о минировании петербургского отеля Sokos. Помещения проверили сотрудники экстренных служб

Новости

В Петербурге проведут кинофестиваль «Бок о бок». Зрителям покажут фильмы ЛГБТ-тематики

Событие продлится с 14 по 21 ноября, в программу включили 29 фильмов из разных стран мира

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Новости

В Петербурге проведут кинофестиваль «Бок о бок». Зрителям покажут фильмы ЛГБТ-тематики Событие продлится с 14 по 21 ноября, в программу включили 29 фильмов из разных стран мира

Новости

Показы ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» сорвали из-за анонимного телефонного звонка

Инцидент произошел вечером 29 октября

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Новости

Показы ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» сорвали из-за анонимного телефонного звонка Инцидент произошел вечером 29 октября

Новости

Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге (обновлено)

Депутат попросил «граждан извращенцев» покинуть мероприятие. Его пресс-секретарь объяснил, что Милонов проводил общественную инспекцию

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Новости

Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге (обновлено) Депутат попросил «граждан извращенцев» покинуть мероприятие. Его пресс-секретарь объяснил, что Милонов проводил общественную инспекцию

Новости

В Петербурге проведут ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок»

Главной темой этого года станут фильмы о женщинах, снятые женщинами

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Новости

В Петербурге проведут ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» Главной темой этого года станут фильмы о женщинах, снятые женщинами

Новости

Кончита Вурст посетит фестиваль «Бок о Бок» в Петербурге

Певица посетит закрытие фестиваля 25 ноября

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Новости

Кончита Вурст посетит фестиваль «Бок о Бок» в Петербурге Певица посетит закрытие фестиваля 25 ноября

Новости

Десятый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге в ноябре

Зрителям покажут 38 картин

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Новости

Десятый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге в ноябре Зрителям покажут 38 картин

События

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдёт в конце ноября

Стали известны даты ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Он пройдёт в конце ноября и представит 32 фильма, среди них победители и участники Sundance Film Festival, Каннского и Берлинского кинофестивалей.

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События

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдёт в конце ноября Стали известны даты ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Он пройдёт в конце ноября и представит 32 фильма, среди них победители и участники Sundance Film Festival, Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Ситуация

Суд отменил признание ЛГБТ-организации «Бок о бок» иностранным агентом

Оргкомитет ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в городском суде доказал, что не является «иностранным агентом». Судья Михаил Павлюченко отменил уже оплаченный штраф в 400 000 рублей.

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Ситуация

Суд отменил признание ЛГБТ-организации «Бок о бок» иностранным агентом Оргкомитет ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в городском суде доказал, что не является «иностранным агентом». Судья Михаил Павлюченко отменил уже оплаченный штраф в 400 000 рублей.

Ситуация

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» признан иностранным агентом

Мировой суд Петербурга вынес первое решение по закону «О некоммерческих организациях». Иностранным агентом признан оргкомитет ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» и оштрафован на 500 000 рублей.

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Ситуация

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» признан иностранным агентом Мировой суд Петербурга вынес первое решение по закону «О некоммерческих организациях». Иностранным агентом признан оргкомитет ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» и оштрафован на 500 000 рублей.

Ситуация

Для журналистов издали брошюру с корректной гей-терминологией

Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» написали инструкцию для журналистов и интересующихся темой о том, как «корректно писать о геях, лесбиянках и трансгендерах».

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Ситуация

Для журналистов издали брошюру с корректной гей-терминологией Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» написали инструкцию для журналистов и интересующихся темой о том, как «корректно писать о геях, лесбиянках и трансгендерах».

Выходные в городе: «Мультивидение», Дни Пригова в Эрмитаже и Behance Portfolio Reviews
События
Выходные в городе: «Мультивидение», Дни Пригова в Эрмитаже и Behance Portfolio ReviewsДайджест городских событий на выходные: квест по метрополитену, день рождения «Дома быта» и ещё несколько событий из календаря The Village.
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Выходные в городе: «Мультивидение», Дни Пригова в Эрмитаже и Behance Portfolio Reviews
События

Выходные в городе: «Мультивидение», Дни Пригова в Эрмитаже и Behance Portfolio Reviews Дайджест городских событий на выходные: квест по метрополитену, день рождения «Дома быта» и ещё несколько событий из календаря The Village.

Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок»
События
Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок»Фильмы о преследованиях героя Второй мировой Алана Тьюринга, лесбиянках, ведущих традиционный образ жизни, и любви в женской колонии покажут на фестивале «Бок о бок».
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Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок»
События

Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок» Фильмы о преследованиях героя Второй мировой Алана Тьюринга, лесбиянках, ведущих традиционный образ жизни, и любви в женской колонии покажут на фестивале «Бок о бок».