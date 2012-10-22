Открытие Нового музея, балет в Мариинском и медиапортал Русского музея 21 идея, как провести ближайшие дни
Открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» отложили на два часа из-за анонимных угроз
Анонимы сообщили о минировании петербургского отеля Sokos. Помещения проверили сотрудники экстренных служб
Открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» отложили на два часа из-за анонимных угроз Анонимы сообщили о минировании петербургского отеля Sokos. Помещения проверили сотрудники экстренных служб
В Петербурге проведут кинофестиваль «Бок о бок». Зрителям покажут фильмы ЛГБТ-тематики
Событие продлится с 14 по 21 ноября, в программу включили 29 фильмов из разных стран мира
В Петербурге проведут кинофестиваль «Бок о бок». Зрителям покажут фильмы ЛГБТ-тематики Событие продлится с 14 по 21 ноября, в программу включили 29 фильмов из разных стран мира
Показы ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» сорвали из-за анонимного телефонного звонка
Инцидент произошел вечером 29 октября
Показы ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» сорвали из-за анонимного телефонного звонка Инцидент произошел вечером 29 октября
Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге (обновлено)
Депутат попросил «граждан извращенцев» покинуть мероприятие. Его пресс-секретарь объяснил, что Милонов проводил общественную инспекцию
Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге (обновлено) Депутат попросил «граждан извращенцев» покинуть мероприятие. Его пресс-секретарь объяснил, что Милонов проводил общественную инспекцию
В Петербурге проведут ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок»
Главной темой этого года станут фильмы о женщинах, снятые женщинами
В Петербурге проведут ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» Главной темой этого года станут фильмы о женщинах, снятые женщинами
Кончита Вурст посетит фестиваль «Бок о Бок» в Петербурге
Певица посетит закрытие фестиваля 25 ноября
Кончита Вурст посетит фестиваль «Бок о Бок» в Петербурге Певица посетит закрытие фестиваля 25 ноября
Десятый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге в ноябре
Зрителям покажут 38 картин
Десятый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге в ноябре Зрителям покажут 38 картин
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдёт в конце ноября
Стали известны даты ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Он пройдёт в конце ноября и представит 32 фильма, среди них победители и участники Sundance Film Festival, Каннского и Берлинского кинофестивалей.
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдёт в конце ноября Стали известны даты ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Он пройдёт в конце ноября и представит 32 фильма, среди них победители и участники Sundance Film Festival, Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Суд отменил признание ЛГБТ-организации «Бок о бок» иностранным агентом
Оргкомитет ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в городском суде доказал, что не является «иностранным агентом». Судья Михаил Павлюченко отменил уже оплаченный штраф в 400 000 рублей.
Суд отменил признание ЛГБТ-организации «Бок о бок» иностранным агентом Оргкомитет ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в городском суде доказал, что не является «иностранным агентом». Судья Михаил Павлюченко отменил уже оплаченный штраф в 400 000 рублей.
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» признан иностранным агентом
Мировой суд Петербурга вынес первое решение по закону «О некоммерческих организациях». Иностранным агентом признан оргкомитет ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» и оштрафован на 500 000 рублей.
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» признан иностранным агентом Мировой суд Петербурга вынес первое решение по закону «О некоммерческих организациях». Иностранным агентом признан оргкомитет ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» и оштрафован на 500 000 рублей.
Для журналистов издали брошюру с корректной гей-терминологией
Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» написали инструкцию для журналистов и интересующихся темой о том, как «корректно писать о геях, лесбиянках и трансгендерах».