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В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно
В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно Причины ЧП, реакция властей и последствия трагедии
В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно

В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно
Причины ЧП, реакция властей и последствия трагедии