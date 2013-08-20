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Рестораны
Все свои: Столовая трамвайного депо №3
Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — столовая трамвайного депо № 3, куда пускают не только его сотрудников.
Рестораны
Все свои: Столовая трамвайного депо №3
Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — столовая трамвайного депо № 3, куда пускают не только его сотрудников.
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