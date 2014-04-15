16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
twitter
facebook
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Кейсы
«Больше, чем вы знаете»: Как принимать верные решения в бизнесе
H&F прочитал книгу «Больше, чем вы знаете» и узнал, что происходит в головах инвесторов, когда они принимают решения.
Кейсы
«Больше, чем вы знаете»: Как принимать верные решения в бизнесе
H&F прочитал книгу «Больше, чем вы знаете» и узнал, что происходит в головах инвесторов, когда они принимают решения.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться