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«Больше, чем вы знаете»: Как принимать верные решения в бизнесе
«Больше, чем вы знаете»: Как принимать верные решения в бизнесе H&F прочитал книгу «Больше, чем вы знаете» и узнал, что происходит в головах инвесторов, когда они принимают решения.
«Больше, чем вы знаете»: Как принимать верные решения в бизнесе

«Больше, чем вы знаете»: Как принимать верные решения в бизнесе
H&F прочитал книгу «Больше, чем вы знаете» и узнал, что происходит в головах инвесторов, когда они принимают решения.