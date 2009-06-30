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“The Big Apple” – история одного яблока
“The Big Apple” – история одного яблока Услышав термин «The Big Apple» все сразу понимают, что речь идет о Нью-Йорке. "Большое яблоко" - его самое известное прозвище.
“The Big Apple” – история одного яблока

“The Big Apple” – история одного яблока
Услышав термин «The Big Apple» все сразу понимают, что речь идет о Нью-Йорке. "Большое яблоко" - его самое известное прозвище.