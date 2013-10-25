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Александр Горбачёв и Борис Барабанов: Что творится в музыке? Главный редактор «Афиши» и музыкальный обозреватель «Коммерсанта» о самобытности и космополитизме русской музыкальной сцены.

Александр Горбачёв и Борис Барабанов: Что творится в музыке?
Главный редактор «Афиши» и музыкальный обозреватель «Коммерсанта» о самобытности и космополитизме русской музыкальной сцены.