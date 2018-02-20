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Супер-Кустодиев: 7 картин, ради которых стоит ехать в Новый Иерусалим
Гид The Village
Супер-Кустодиев: 7 картин, ради которых стоит ехать в Новый Иерусалим На масштабной выставке показывают лучшие работы художника из собраний российских музеев, две из них — впервые
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Супер-Кустодиев: 7 картин, ради которых стоит ехать в Новый Иерусалим
Гид The Village

Супер-Кустодиев: 7 картин, ради которых стоит ехать в Новый Иерусалим На масштабной выставке показывают лучшие работы художника из собраний российских музеев, две из них — впервые