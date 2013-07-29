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Менеджмент
С молотка: Пять причин продать розничную сеть
Борис Макаренков, основатель сети книжных «КиТ», рассказал H&F, почему продал этот бизнес и сфокусировался на других проектах.
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Менеджмент
С молотка: Пять причин продать розничную сеть
Борис Макаренков, основатель сети книжных «КиТ», рассказал H&F, почему продал этот бизнес и сфокусировался на других проектах.
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