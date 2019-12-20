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Голландский бар Nacht Wacht, поп-ап-ресторан в «Пассаже» и инклюзивное кафе «Огурцы»
Голландский бар Nacht Wacht, поп-ап-ресторан в «Пассаже» и инклюзивное кафе «Огурцы» Главные открытия и гастрономические новости недели в Петербурге
Голландский бар Nacht Wacht, поп-ап-ресторан в «Пассаже» и инклюзивное кафе «Огурцы»

Голландский бар Nacht Wacht, поп-ап-ресторан в «Пассаже» и инклюзивное кафе «Огурцы»
Главные открытия и гастрономические новости недели в Петербурге