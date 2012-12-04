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Выходные в городе: 7−9 декабря
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабряЯрмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
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Выходные в городе: 7−9 декабря
Weekend

Выходные в городе: 7−9 декабря Ярмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.

Гид по фестивалю британского кино Brick
Weekend
Гид по фестивалю британского кино Brick Первая роль Тима Рота, вампир Дэвид Боуи, последний фильм команды «Монти Пайтон» и другие — на фестивале британского кино Brick в «Пионере» с 5 декабря.
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Гид по фестивалю британского кино Brick
Weekend

Гид по фестивалю британского кино Brick Первая роль Тима Рота, вампир Дэвид Боуи, последний фильм команды «Монти Пайтон» и другие — на фестивале британского кино Brick в «Пионере» с 5 декабря.