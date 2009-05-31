Brooklyn Bridge, happy birthday! На этой неделе Нью-Йорк праздновал день рождения одного из самых известных и красивых мостов в мире. Brooklyn Bridge c момента его возведения и до наших дней был и остается одной из икон Нью-Йорка, наравне со статуей Свободы, Таймс Сквер или Центральным парком.