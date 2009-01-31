Курица со шпинатом Как видно из названия, речь пойдет о курице и о шпинате, а также, чего не видно в названии, о брынзе и тяжелом мясном молотке. Блюдо отличается простотой в приготовлении и необычайным вкусом. А также одобрено Морячком Попайем!
Гриль-party! Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом Пирог со Шпинатом и Брынзой. Как бы пугающе не звучал - на вкус потрясающе вкусно и дешево.