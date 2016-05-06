У «Кировского завода» откроют торговый центр из контейнеров (обновлено)
Проект ТЦ создал архитектор Арсений Бродач
У «Кировского завода» откроют торговый центр из контейнеров (обновлено) Проект ТЦ создал архитектор Арсений Бродач
На «Чернышевской» возобновит работу кластер «Мультиплейс 17/26»
Он занимает четыре этажа и поделён на множество небольших комнат
На «Чернышевской» возобновит работу кластер «Мультиплейс 17/26» Он занимает четыре этажа и поделён на множество небольших комнат
Судебные приставы опечатали кластер «Цархитектор» (обновлено)
Текущий собственник не имел права сдавать здание в аренду