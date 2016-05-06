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У «Кировского завода» откроют торговый центр из контейнеров (обновлено)

Проект ТЦ создал архитектор Арсений Бродач

У «Кировского завода» откроют торговый центр из контейнеров (обновлено)
Проект ТЦ создал архитектор Арсений Бродач

На «Чернышевской» возобновит работу кластер «Мультиплейс 17/26»

Он занимает четыре этажа и поделён на множество небольших комнат

На «Чернышевской» возобновит работу кластер «Мультиплейс 17/26»
Он занимает четыре этажа и поделён на множество небольших комнат

Судебные приставы опечатали кластер «Цархитектор» (обновлено)

Текущий собственник не имел права сдавать здание в аренду

Судебные приставы опечатали кластер «Цархитектор» (обновлено)
Текущий собственник не имел права сдавать здание в аренду