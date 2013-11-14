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Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, какую прибыль получает Большой театр с каждого проданного бокала шампанского.

Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре
The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, какую прибыль получает Большой театр с каждого проданного бокала шампанского.