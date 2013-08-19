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Ресторан «Кимчи»
Ресторан «Кимчи» Пулькоги, рамен, куксу, угорь и кимчи с рисом, удон и пиво — на «Белорусской» открылся ресторан корейской кухни.
Ресторан «Кимчи»

Ресторан «Кимчи»
Пулькоги, рамен, куксу, угорь и кимчи с рисом, удон и пиво — на «Белорусской» открылся ресторан корейской кухни.