На Маросейке открылось кафе c паровыми булочками «Пян-сё»
В меню есть четыре вида паровых булочек
«Липкие булочки» с корицей Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури
«Липкие булочки» с корицей Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури
Булочки с корицей Рецепт простой, но булочки ну такииие вкусные…Попробовала я их довольно-таки не интересно – в буфете на курсах, но они мне так понравились, что я решила во что бы то ни стало достать рецепт. И он оказался очень и очень прост. Смотрите: