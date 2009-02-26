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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Квартира владельцев галереи Bulthaup на Большой Конюшенной
Квартира владельцев галереи Bulthaup на Большой Конюшенной Квартира на Большой Конюшенной с объединённой кухней, гостиной и кабинетом, старинными печью и кирпичной кладкой и мебелью из Галереи дизайна/bulthaup
Квартира владельцев галереи Bulthaup на Большой Конюшенной

Квартира владельцев галереи Bulthaup на Большой Конюшенной
Квартира на Большой Конюшенной с объединённой кухней, гостиной и кабинетом, старинными печью и кирпичной кладкой и мебелью из Галереи дизайна/bulthaup

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Квартира-студия на «Новочеркасской» с нейтральной отделкой, дизайнерскими объектами и индийским шёлковым ковром.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Квартира-студия на «Новочеркасской» с нейтральной отделкой, дизайнерскими объектами и индийским шёлковым ковром.

Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe     Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация  книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.  

Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe