Квартира владельцев галереи Bulthaup на Большой Конюшенной Квартира на Большой Конюшенной с объединённой кухней, гостиной и кабинетом, старинными печью и кирпичной кладкой и мебелью из Галереи дизайна/bulthaup
Квартира владельцев галереи Bulthaup на Большой Конюшенной Квартира на Большой Конюшенной с объединённой кухней, гостиной и кабинетом, старинными печью и кирпичной кладкой и мебелью из Галереи дизайна/bulthaup
Квартира недели (Петербург) Квартира-студия на «Новочеркасской» с нейтральной отделкой, дизайнерскими объектами и индийским шёлковым ковром.
Квартира недели (Петербург) Квартира-студия на «Новочеркасской» с нейтральной отделкой, дизайнерскими объектами и индийским шёлковым ковром.
Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.