У станции розовой ветки «Стахановская» появится бульвар и ландшафтный парк
Участок рядом с жилым комплексом «Кварталы 21/19» уже завершен
В Москве 31 мая пройдёт велопарад
Участники парада проедут по Садовому и Бульварному кольцу со скоростью не выше 15 километров в час
Итоги недели в Москве: Радио Follow Me в парке Горького, экоквест от Greenpeace The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
В Москве началась реконструкция Бульварного кольца До зимы власти планируют завершить работы на Гоголевском, Петровском и Яузском бульварах. Остальную часть Бульварного кольца обновят к лету 2012 года.