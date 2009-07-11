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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тайная жизнь городских растений
Спецпроект
Тайная жизнь городских растений Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам
Тайная жизнь городских растений
Спецпроект

Тайная жизнь городских растений
Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам

У станции розовой ветки «Стахановская» появится бульвар и ландшафтный парк

Участок рядом с жилым комплексом «Кварталы 21/19» уже завершен

У станции розовой ветки «Стахановская» появится бульвар и ландшафтный парк

В Москве 31 мая пройдёт велопарад

Участники парада проедут по Садовому и Бульварному кольцу со скоростью не выше 15 километров в час

В Москве 31 мая пройдёт велопарад

Садовое кольцо местами озеленят

Шесть участков Садового кольца озеленят в 2013 году.

Садовое кольцо местами озеленят

Итоги недели в Москве: Радио Follow Me в парке Горького, экоквест от Greenpeace The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели в Москве: Радио Follow Me в парке Горького, экоквест от Greenpeace

В Москве началась реконструкция Бульварного кольца До зимы власти планируют завершить работы на Гоголевском, Петровском и Яузском бульварах. Остальную часть Бульварного кольца обновят к лету 2012 года.

В Москве началась реконструкция Бульварного кольца

Пройдемся по московским бульварам? &nbsp;

Пройдемся по московским бульварам?