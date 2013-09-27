Ресторатор двух столиц: Чем отличается еда в Москве и Лондоне Создатель ресторанного холдинга «Арпиком» Михаил Зельман рассказал H&F о своих заграничных проектах и о том, почему московский ресторанный рынок страдает от отсутствия космополитизма.