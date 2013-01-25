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Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделю
Кейсы
Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделюИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые дискуссии и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделю
Кейсы

Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделю Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые дискуссии и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.