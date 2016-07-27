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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Идеолог Cancer. Confession. Control — о том, зачем нужны фотосессии для людей с онкологией
Идеолог Cancer. Confession. Control — о том, зачем нужны фотосессии для людей с онкологией The Village поговорил с Яной Голант о её социальном проекте и о психологической поддержке людей, проходящих лечение от онкозаболеваний
Идеолог Cancer. Confession. Control — о том, зачем нужны фотосессии для людей с онкологией

Идеолог Cancer. Confession. Control — о том, зачем нужны фотосессии для людей с онкологией
The Village поговорил с Яной Голант о её социальном проекте и о психологической поддержке людей, проходящих лечение от онкозаболеваний

В Москве проведут бесплатные фотосессии для людей с онкологией

Запись для участников из Москвы и Московской области уже открыта

В Москве проведут бесплатные фотосессии для людей с онкологией