Идеолог Cancer. Confession. Control — о том, зачем нужны фотосессии для людей с онкологией The Village поговорил с Яной Голант о её социальном проекте и о психологической поддержке людей, проходящих лечение от онкозаболеваний
Идеолог Cancer. Confession. Control — о том, зачем нужны фотосессии для людей с онкологией The Village поговорил с Яной Голант о её социальном проекте и о психологической поддержке людей, проходящих лечение от онкозаболеваний
В Москве проведут бесплатные фотосессии для людей с онкологией
Запись для участников из Москвы и Московской области уже открыта