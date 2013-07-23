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$32 млн планируется собрать на разработку «суперфона» на базе UbuntuМощность аппарата позволит использовать его вместо настольного компьютера
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$32 млн планируется собрать на разработку «суперфона» на базе Ubuntu Мощность аппарата позволит использовать его вместо настольного компьютера