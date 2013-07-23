вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Цифра дня
$32 млн планируется собрать на разработку «суперфона» на базе Ubuntu
Мощность аппарата позволит использовать его вместо настольного компьютера
1
Цифра дня
$32 млн планируется собрать на разработку «суперфона» на базе Ubuntu
Мощность аппарата позволит использовать его вместо настольного компьютера
Подпишитесь на рассылку
Подписаться