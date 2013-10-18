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Pop-up ресторан Door 19, ресторан «Китайская грамота», кафе OMG! Coffee «Прайм» на Тверской, ресторан скандинавской кухни Enebær, первый в Москве Carl's Junior и другие — The Village об интересных открытиях недели

Pop-up ресторан Door 19, ресторан «Китайская грамота», кафе OMG! Coffee
«Прайм» на Тверской, ресторан скандинавской кухни Enebær, первый в Москве Carl's Junior и другие — The Village об интересных открытиях недели

В Москве открылся первый Carl's Junior

Первый в Москве ресторан быстрой еды Carl's Junior начал работу в «Крокус Экспо».

В Москве открылся первый Carl's Junior
Первый в Москве ресторан быстрой еды Carl's Junior начал работу в «Крокус Экспо».

Carl's Junior придёт в Москву

Владелец мастер-франшизы планирует открыть в Москве первые рестораны сети Carl's Junior в 2014 году.

Carl's Junior придёт в Москву
Владелец мастер-франшизы планирует открыть в Москве первые рестораны сети Carl's Junior в 2014 году.