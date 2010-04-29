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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бюро находок: вещи в ночных клубах
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах

Бюро находок: вещи в ночных клубах
The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.