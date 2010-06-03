Подписка
Поиск по сайту
Новости
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
twitter
facebook*
youtube
telegram
instagram*
Рестораны
Дайте жалобную книгу
The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Рестораны
Дайте жалобную книгу
The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.