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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дайте жалобную книгу
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Дайте жалобную книгу

Дайте жалобную книгу
The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.