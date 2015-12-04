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25 новых кафе и ресторанов зимы
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
25 новых кафе и ресторанов зимы

25 новых кафе и ресторанов зимы
Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой