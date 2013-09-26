В магазинах Х5 Retail Group охранников заменят на цифровые комплексы
В магазинах компании готовят к запуску программу внедрения современных интегрированных цифровых комплексов видеонаблюдения
В магазинах Х5 Retail Group охранников заменят на цифровые комплексы В магазинах компании готовят к запуску программу внедрения современных интегрированных цифровых комплексов видеонаблюдения
Московский ЧОП оштрафован за использование нацистской символики
По решению суда компания выплатила штраф, отказалась от логотипа и удалила свою интернет-страницу
Московский ЧОП оштрафован за использование нацистской символики По решению суда компания выплатила штраф, отказалась от логотипа и удалила свою интернет-страницу
Пешеходные зоны будут охранять круглосуточно
На 31 посту в пешеходных зонах будут круглосуточно дежурить охранники, которые проследят за порядком и за автомобилистами, пытающимися въехать на территорию.
Пешеходные зоны будут охранять круглосуточно На 31 посту в пешеходных зонах будут круглосуточно дежурить охранники, которые проследят за порядком и за автомобилистами, пытающимися въехать на территорию.
Пешеходные зоны будут охранять ЧОПовцы
Безопасность пешеходных зон передадут в руки частных охранников.