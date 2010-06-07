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Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.