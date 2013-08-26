Концерт Cold Cave, распродажа в «Цветном», лучшие снимки Elle, турнир по бир-понгу и ещё 12 событий Фестиваль активистского кино, «Каннские львы», фильм про Сергея Курёхина, квест в метро и вечеринка Motherland среди заметных событий выходных