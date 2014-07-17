6 пар женских кед Цветочные Vans, конфетные Nike, карамельные Common Projects — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов для лета
6 пар женских кед Цветочные Vans, конфетные Nike, карамельные Common Projects — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов для лета
Александр Дуэль, руководитель направления в банке The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке