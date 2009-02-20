Николай Кононов о побочных эффектах экономики доверия Распространение интернет-сервисов уменьшает количество убийств, но всё больше соблазняет государства на преступления, связанные с личными данными, а тех, кто передаёт эти данные, — торговать ими.
Николай Кононов о побочных эффектах экономики доверия Распространение интернет-сервисов уменьшает количество убийств, но всё больше соблазняет государства на преступления, связанные с личными данными, а тех, кто передаёт эти данные, — торговать ими.
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться! Мне, как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .