3 высказывания об игре на «Красном октябре» АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...