«Городской праздник как социальная инициатива» — советы от мастера Интервью со Светой Сдвиг — мастером игры «Город будущего», участницей проекта Картония
Креативная экономика для местного сообщества Приглашаем вас на форум «Креативная экономика для местного сообщества», который мы проводим совместно с агнеством Creative industries в рамках проектов Creative Cities и Creative Economy
Картония: праздник, который всегда с тобой 12-16 января на территории Москвы будет построен Картонный город
«Город будущего» на берегу Камы Мнения участников пермской сессии, об игре и происходящем в городе
Игра «Город Будущего» на фестивале Sretenka Design Week Одним из важных аспектов игры является развитие района Сретенки через создание дизайнерского городка в этом районе
Игра «Город Будущего» на фестивале Sretenka Design Week Одним из важных аспектов игры является развитие района Сретенки через создание дизайнерского городка в этом районе
Мастерская "Социальные и творческие предприниматели" Проект Creative Cities приглашает всех 4 августа в 18:30 на мастерскую для друзей «Социальные и творческие предприниматели: Европа-Россия». Мастерская состоится в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул Николоямская, 1. Участников ждет встреча со спикерами из Британии, Латвии и России в неформальной обстановке с вином и угощением ;)
Мастерская "Социальные и творческие предприниматели" Проект Creative Cities приглашает всех 4 августа в 18:30 на мастерскую для друзей «Социальные и творческие предприниматели: Европа-Россия». Мастерская состоится в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул Николоямская, 1. Участников ждет встреча со спикерами из Британии, Латвии и России в неформальной обстановке с вином и угощением ;)
3 высказывания об игре на «Красном октябре» АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...
3 высказывания об игре на «Красном октябре» АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...
Creative Cities на Биеннале: как это было С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.
Creative Cities на Биеннале: как это было С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.
Не только ради денег В конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...
Не только ради денег В конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...
История проекта Creative cities Проект Creative Cities стартовал четыре года назад под эгидой Британского совета. Соответственно все началось в Англии. Однако сейчас команды СС действуют уже в 14 городах Европы, включая Москву. И везде им удается объединить местных жителей, власти и бизнес для улучшения городов.
История проекта Creative cities Проект Creative Cities стартовал четыре года назад под эгидой Британского совета. Соответственно все началось в Англии. Однако сейчас команды СС действуют уже в 14 городах Европы, включая Москву. И везде им удается объединить местных жителей, власти и бизнес для улучшения городов.
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».