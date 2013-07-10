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Настольный завод: 4 DIY-станка будущего
Будущее
Настольный завод: 4 DIY-станка будущегоДля того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.
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Настольный завод: 4 DIY-станка будущего
Будущее

Настольный завод: 4 DIY-станка будущего Для того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.