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Личный опыт
Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах
«Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»
Личный опыт
Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах
«Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»
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