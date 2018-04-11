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Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах
Личный опыт

Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах«Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»

Личный опыт

Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах «Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»