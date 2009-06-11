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Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката

Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».

Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката

«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»

«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»
С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...