«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...