Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено)
В издательстве объяснили такое решение цензурными правками
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
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21 фильм, который нужно посмотреть этой весной От нового Спилберга и «Дэдпула» до «Леди Берд» и «Проекта Флорида»
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Фотобиеннале, комикс про Дэдпула и сериал «Винил» Мартина СкорсезеСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные
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