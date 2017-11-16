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Новости

Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено)

В издательстве объяснили такое решение цензурными правками

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Новости

Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено) В издательстве объяснили такое решение цензурными правками

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
Кинопремьеры
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском киноГриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
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«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
Кинопремьеры

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма

21 фильм, который нужно посмотреть этой весной
Планы на сезон
21 фильм, который нужно посмотреть этой веснойОт нового Спилберга и «Дэдпула» до «Леди Берд» и «Проекта Флорида»
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21 фильм, который нужно посмотреть этой весной
Планы на сезон

21 фильм, который нужно посмотреть этой весной От нового Спилберга и «Дэдпула» до «Леди Берд» и «Проекта Флорида»

Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество Маска
Утро в мире
Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество МаскаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество Маска
Утро в мире

Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество Маска Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире