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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На «Экомаркете» пройдут дни национальной кухни

За организацию отвечает руководство рынка вместе со студенческим сообществом Российского университета дружбы народов

На «Экомаркете» пройдут дни национальной кухни