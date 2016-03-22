«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На «Экомаркете» пройдут дни национальной кухни
За организацию отвечает руководство рынка вместе со студенческим сообществом Российского университета дружбы народов