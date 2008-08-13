«День независимости: Возрождение», «Завтрак у папы», «Соседи. На тропе войны — 2» Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах
«День независимости: Возрождение», «Завтрак у папы», «Соседи. На тропе войны — 2» Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах
22 фильма летаНовый Вуди Аллен, Мишель Гондри и Стивен Спилберг, а также возвращение «Стартрека» и долгожданный «Отряд самоубийц»: Алиса Таёжная — о киноновинках этого лета
22 фильма лета Новый Вуди Аллен, Мишель Гондри и Стивен Спилберг, а также возвращение «Стартрека» и долгожданный «Отряд самоубийц»: Алиса Таёжная — о киноновинках этого лета
Американская мечта Марты Стюарт История восхождения Марты Стюарт (Martha Stewart) - типичное воплощение американской мечты. Марта родилась в 1941 году в бедной семье польских иммигрантов, отец был простым рабочим судоверфи в Нью-Джерси. Для выпускного школьного сочинения Марта выбрала девиз: "Я делаю то, что мне хочется, и я делаю это с легкостью".
Киев. Столица-курорт Киев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.