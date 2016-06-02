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На ВДНХ пройдёт фестиваль «Вдохновение»

Этим фестивалем комплекс отпразднует своё 77-летие

На ВДНХ пройдёт фестиваль «Вдохновение»
Этим фестивалем комплекс отпразднует своё 77-летие