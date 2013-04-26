вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
12 цитат о собственном пабе из сериала «В Филадельфии всегда солнечно»
Менеджмент
12 цитат о собственном пабе из сериала «В Филадельфии всегда солнечно»Четверо приятелей во главе с Дэнни Де Вито пытаются свести концы с концами, периодически напиваясь и буяня в своём баре.
1
12 цитат о собственном пабе из сериала «В Филадельфии всегда солнечно»
Менеджмент

12 цитат о собственном пабе из сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Четверо приятелей во главе с Дэнни Де Вито пытаются свести концы с концами, периодически напиваясь и буяня в своём баре.